"Трудоустраивали" украинцев в Швеции: полицейские Киева разоблачили мошенников. Фото и подробности

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленников, которые, по данным следствия, под предлогом трудоустройства за границей обманывали украинцев. В общей сложности от действий мошенников пострадали по меньшей мере 40 граждан, а сумма ущерба составляет 600 тысяч гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они прекратили деятельность организованной группы, занимавшейся онлайн-мошенничеством под предлогом предоставления услуг по трудоустройству за границей.

"Муж и две его знакомые через соцсети и мессенджеры распространяли объявления, в которых предлагали работу в Швеции. В ходе общения с заинтересованными гражданами аферисты сообщали им список вакансий за рубежом, процедуру получения первоочередных документов для мигрантов, условия проживания и питания. Соискатели работы должны были оплатить мошенникам за "услуги" средства в размере 3 тысяч гривен на территории Украины и 300 евро по приезду за границу якобы представительницы агентства по трудоустройству", – рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что после получения денег злоумышленники показывали гражданам путь к хостелу для мигрантов, а затем исчезали и не выходили на связь. Всего от действий мошенников пострадали не менее 40 граждан. Сумма ущерба составляет 600 тысяч гривен. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали двух мужчин, которые, по версии следствия, пытались продать жилье умершего киевлянина. В ходе обыска у них обнаружили более 150 ключей от квартир.

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