Тревога продолжалась более 14 часов: в КОВА рассказали о последствиях очередной российской атаки на Киевщину

В ночь на 18 октября страна-агрессор РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. Тревога продолжалась более 14 часов, в области успешно работали силы ПВО.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Российские оккупанты не прекращают атаковать Киевщину БпЛА. Последняя тревога продолжалась более 14 часов. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых вражеских целей поврежден мотоцикл, находившийся на частном дворе. Оперативные группы продолжают фиксировать последствия атаки врага.

Напомним, в Киеве в ночь на 18 октября раздавались взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе Shahed-136. Российские войска устроили одну из самых массовых атак беспилотниками по гражданскому населению нашего государства и, в частности, столице.

Как сообщал OBOZ.UA, силы обороны Украины во время российской атаки в пятницу, 18 октября, сбили 80 беспилотников над 14 областями. Более четырех десятков БПЛА подавлено средствами РЭБ, несколько улетели в Беларусь.

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