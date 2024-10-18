Россия атакует Киев "Шахедами", работает ПВО: первые подробности

В Киеве в ночь на 18 октября прозвучали взрывы, связанные с работой противовоздушной обороны по вражеским дронам-камикадзе Shahed-136. В это время в области и столице действовал режим тревоги.

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Серию взрывов жители Киева услышали около 00:45 пятницы. Начальник КМВА Сергей Попко через несколько минут заявил: "В Киеве работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!".

По Украине первые сирены, связанные с пуском россиянами "Шахедов" включились еще около 20:15 четверга, 17 октября. БПЛА появились над Сумщиной и разлетелись по другим областям.

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Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 17 октября в Брюсселе заявил, что эта зима будет сложной и опасной для украинцев. Поэтому Украине важно получить дополнительные системы противовоздушной обороны для обеспечения безопасности граждан.

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