Требовали деньги с арестантов Лукьяновского СИЗО: в Киеве разоблачили "смотрящего" и его подельников. Фото и видео

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении так называемому смотрящему и его доверенным лицам. Злоумышленники потребовали деньги у арестантов Лукьяновского СИЗО.

Об этом рассказали в пресс-службах столичной полиции и Департамента стратегических расследований НПУ. За совершенное подозреваемым может грозить до 12 лет тюрьмы.

"Правоохранители установили, что 45-летний "смотрящий" по одному из корпусов Киевского СИЗО наладил схему вымогательства средств у лиц, арестованных за распространение наркотических средств. Собственно, он и определял суммы, которые потерпевшие должны платить. Часть преступных средств распределялась между фигурантами, а остальные – шли на пополнение воровского "общака", – уточнили правоохранители.

На днях полицейские провели ряд обысков по местам содержания и проживания фигурантов. Были изъяты банковские карты, черновые записи, наркотические средства, телефоны, 11 200 долларов и 1 300 евро.

Трем злоумышленникам сообщили о подозрении по факту вымогательства, также "смотрящему" объявлено о подозрении за установление или распространение преступного влияния.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили инспектора Лукьяновского СИЗО, который систематически продавал каннабис арестантам. Стоимость "товара" колебалась от 800 до 2100 гривен.

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