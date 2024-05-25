Требовали 500 тыс. грн взятки за непроведение проверки: в Киевской области будут судить чиновиников Госслужбы по вопросам труда

В Киевской области будут судить злоумышленников, требовавших 500 тысяч гривен взятки у директора предприятия за непроведение проверки. В состав преступной группы входили руководитель и начальник управления одного из межрегиональных управлений Государственной службы по труду.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Перед судом предстанут организатор и три исполнителя организованной преступной группы за получение полмиллиона гривен взятки. В составе организованной преступной группы действовали руководитель и начальник управления одного из межрегиональных управлений Государственной службы по труду, а также двое посредников. Они требовали и получили от руководителя частного предприятия полмиллиона гривен за непроведение внеплановой проверки", – рассказал Сваток.

Руководитель предприятия должен был заключить фиктивное соглашение по приобретению товаров у определенной организации и перевести на его счет указанную сумму. Злоумышленников задержали во время получения взятки.

В пресс-службе Киевской областной прокуратуры добавили, что в настоящее время следствие по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды завершено. Обвинительный акт в отношении организатора и трех исполнителей организованной преступной группы направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киевщины сообщили о подозрении руководителю филиала ПАО "Киевоблгаз" во взяточничестве. Злоумышленник получил 250 тысяч гривен за подключение центрального газоснабжения.

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