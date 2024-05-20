Требовал 250 тыс. грн взятки за подключение центрального газоснабжения: разоблачен руководитель филиала "Киевоблгаз". Фото

Правоохранители Киевщины сообщили о подозрении руководителю филиала ПАО "Киевоблгаз" во взяточничестве. Злоумышленник получил 250 тысяч гривен за подключение центрального газоснабжения.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"На получении неправомерной выгоды в 250 тыс. грн разоблачен руководитель филиала ПАО "Киевоблгаз" НАК "Нафтогаз Украины". Именно в такую сумму он оценил беспрепятственное подключение центрального газоснабжения к земельному участку, на котором планируется строительство таунхаусов", – рассказал Сваток.

Как добавили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, мужчину задержали с поличным во время передачи всей суммы взятки. По факту получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киевской области на взяточничестве разоблачен врач-психиатр. По информации следствия, медик требовала 20 тысяч гривен за оформление инвалидности ребенку.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили на взяточничестве директора одного из госпредприятий Мининфраструктуры. По информации следствия, злоумышленник потребовал деньги за разрешение на размещение зоны отдыха на гидротехнических сооружениях Киевской области.

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