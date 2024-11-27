Требовала почти 250 тыс. грн за экспертное заключение: в Киеве на взятке задержали заведующую государственным медучреждением. Фото

Правоохранители Киева разоблачили заведующую государственным медицинским учреждением на взяточничестве. Злоумышленница, по информации следствия, требовала почти четверть миллиона гривен за экспертное заключение по качеству дезинфекционного средства.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Заведующая лабораторией контроля качества и безопасности продукции требовала от частного предпринимателя почти 250 тысяч гривен. Она хотела получить деньги за ускорение выдачи результатов экспертного исследования дезинфицирующего средства по его соответствию установленным нормам. Заключение эксперта нужно было для дальнейшей реализации товара", – рассказали в пресс-службе.

Изготовив нужные документы, злоумышленница получила 243 тыс. гривен и сразу же была задержана.

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры заведующей лабораторией контроля качества и безопасности продукции ГУ "Института общественного здоровья им. О.М. Марзеева Национальной академии медицинских наук Украины" уведомлено о подозрении по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 243 тысячи гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вышгородском районе Киевской области с поличным задержали руководителя ритуальной службы коммунального предприятия. Чиновник требовал 2 тысячи долларов США за бронирование места на кладбище.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!