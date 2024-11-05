В Киевской области руководитель ритуальной службы требовал $2 тыс. за бронирование места на кладбище. Подробности дела

В Вышгородском районе Киевской области с поличным задержали руководителя ритуальной службы коммунального предприятия. Чиновник требовал 2 тысячи долларов США за бронирование места на кладбище.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"На Вышгородщине руководитель ритуальной службы коммунального предприятия требовал взятку в размере 2000 долларов за бронирование мест для захоронения на кладбище, которое находится в собственности общины", – рассказали в пресс-службе.

Чиновника задержали во время получения взятки – им оказался 48-летний житель столицы. Во время обыска в его кабинете были найдены и изъяты деньги и мобильный телефон.

По факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом открыто уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили незаконные схемы, действовавшие в одном из территориальных сервисных центров МВД. В частности, по информации следствия, киевлянка предлагала за деньги свою помощь в перерегистрации автомобилей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на взятке погорел помощник начальника Подольского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он предлагал уклоняющемуся избежать штрафов и получить отсрочку от мобилизации.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!