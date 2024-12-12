Требовала 1 млн грн у жены пленного защитника 'Азовстали': в Киевской области СБУ задержала злоумышленницу. Фото

Сотрудники СБУ задержали женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. Злоумышленница потребовала 1 млн грн у жены пленного защитника "Азовстали" и обещала его обмен.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

"Служба безопасности ликвидировала еще одну схему выманивания денег у родственников украинских военных, находящихся в плену или пропавших без вести на фронте. По результатам комплексных мер Главное управление внутренней безопасности СБУ задержало на Киевщине злоумышленницу, которая "зарабатывала" на родственниках защитников Мариуполя", – рассказали в пресс-службе.

Как рассказали в Службе безопасности, женщина обещала помочь с возвращением украинских защитников домой и для ускорения процесса требовала деньги. Правоохранители задокументировали факт получения злоумышленницей почти 1 млн грн от супруги защитника "Азовстали", находящегося в плену рашистов.

Во время общения фигурантка рассказывала о якобы личных связях в администрации российской тюрьмы, в которой держат украинского воина. При этом она манипулировала тяжелым психоэмоциональным состоянием потерпевшей и угрожала ей плохими последствиями для пленного в случае неполучения денег.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу в ее собственном доме, когда она получила очередной перевод средств от потерпевшей. У задержанной изъят мобильный телефон и банковские карточки с поличным", – подчеркнули в пресс-службе.

По факту мошенничества, совершенного в крупных размерах, открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении.

В СБУ обратили внимание, что вопрос освобождения военнопленных находится исключительно в компетенции органов государственной власти. Если вы или ваши знакомые попали в ситуацию, когда неизвестные требуют деньги за "освобождение" родственника из плена, немедленно обращайтесь в Объединенный центр по поиску и освобождению пленных: +38 044 321-11-21; +38 098 321-11-21. Viber, WhatsApp, Telegram: +38 067 650-83-32 или по электронному адресу [email protected]

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области задержали группу злоумышленников, которые выдавали себя за правоохранителей и сотрудников ТЦК. Молодые люди требовали деньги у военнообязанных мужчин, запугивая немедленной принудительной доставкой в военкомат и прибегая к физическому и психологическому насилию.

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