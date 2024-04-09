Требовал от арендатора 143 тыс. грн взятки ежемесячно: в Киеве будут судить директора госпредприятия. Фото

В Киеве будут судить директора госпредприятия "Авангард", обвиняемого во взяточничестве. По версии следствия он требовал от предпринимателя 143 тысяч гривен ежемесячно за аренду помещений, кроме официальной платы.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, следствие установило, что предприниматель арендовал у государственного предприятия "Спортивный комплекс "Авангард" несколько помещений, расположенных в Шевченковском районе столицы.

"Однако, кроме ежемесячной оплаты за аренду помещений, указанной в официальных договорах, чиновник госпредприятия требовал от арендатора еще 143 тысяч гривен неправомерной выгоды в месяц. В случае неполучения указанной суммы, злоумышленник отключал сданные в аренду помещения от электроэнергии", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан при получении 7 600 долларов США взятки – им оказался киевлянин, 1974 года рождения. По данному факту было открыто уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении. Сейчас следствие завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении работнику ТЦК, который, по данным следствия, обещал предоставить отсрочку от мобилизации за вознаграждение. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 300 долларов США.

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