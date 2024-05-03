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Требовал $3 тыс. за "бронирование" места для захоронения: в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища. Фото

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,2 т.
Злоумышленник требовал $3 тыс. за 'бронирование' места для погребения

В Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища, который за взятку "бронировал" место на кладбище в заброшенной могиле, за которой уже никто не ухаживает. Свои "услуги" злоумышленник оценил в 3 тысячи долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Бизнесмену грозит до четырех лет лишения свободы.

"Правоохранители установили, что в феврале этого года к смотрителю Жулянского кладбища обратился местный житель, который искал место на кладбище для своего будущего захоронения. Поскольку кладбище полузакрыто и погребение возможно только к близким родственникам, нарушитель пообещал за деньги найти место для захоронения в чужой заброшенной могиле, за которой уже никто не ухаживает", – рассказали в пресс-службе.

Требовал $3 тыс. за "бронирование" места для захоронения: в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища. Фото

Чтобы "получить" место на кладбище "заказчику" надо лишь предоставить копии свидетельства о смерти любого родственника до 1999 года, на основании которых подозреваемый должен был внести соответствующие изменения в книгу регистрации погребенных. За указанную услугу делец требовал 3 тысячи долларов США.

Требовал $3 тыс. за "бронирование" места для захоронения: в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища. Фото

Следователи задержали 47-летнего мужчину во время получения взятки. Следствие по этому факту завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу.

Требовал $3 тыс. за "бронирование" места для захоронения: в Киеве будут судить смотрителя Жулянского кладбища. Фото

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