Требовал 10 млн грн взятки за аренду земельных участков в Киевской области: полицейские задержали чиновника "Укрзализныци"

Правоохранители разоблачили на взятке чиновника "Укрзализныци". Злоумышленник потребовал 10 миллионов гривен от руководителя одной из столичных строительных компаний за аренду земельных участков в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемому грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Заместитель начальника регионального филиала требовал 10 млн грн от руководителя одной из столичных строительных компаний за возможность получить в долгосрочную аренду шесть гектаров земли в Киевской области, которые находятся на балансе у предприятия. На этом участке предприниматель хотел построить четырехэтажные паркинги", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, после получения первой части взятки чиновник должен был начать изготовление технических условий для аренды земельных участков и подать руководству соответствующее заявление.

В пресс-службе СБУ Киева и Киевской области добавили, что в случае отказа платить взятку чиновник грозил искусственными препятствиями при оформлении технических паспортов и разрешительных документов на аренду земли.

Злоумышленника задержали с поличным во время получения первой части "вознаграждения" – 1 миллион гривен. Отмечается, что за месяц до этого фигурант уже был осужден за нарушение правил безопасности дорожного движения со смертельным исходом, а взятку он получил во время испытательного срока. По факту получения неправомерной выгоды возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ задержали дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Они хотели, чтобы за такое вознаграждение чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании.

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