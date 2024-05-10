Предлагали полковнику СБУ $1 млн за помощь в рейдерстве: в Киеве задержали четырех злоумышленников. Фото и подробности

Сотрудники СБУ задержали дельцов, предлагавших полковнику Службы безопасности 1 млн долларов взятки. Они хотели, чтобы за такое вознаграждение чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании.

Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

"Сотрудники Главного управления внутренней безопасности и следователи СБУ задержали в Киеве дельцов, предлагавших 1 млн долларов взятки одному из офицеров Главного следственного управления Службы безопасности. За эту сумму фигуранты хотели, чтобы чиновник помог им осуществить рейдерский захват добывающей компании, владеющей одним из крупнейших карьеров в Винницкой области. Для этого сотрудник СБУ должен был безосновательно зарегистрировать уголовное производство против горного предприятия", – рассказали правоохранители.

Как отметили в Службе безопасности, после открытия дела рейдеры планировали под видом понятых принять участие в обысках на территории компании, чтобы оценить ее технологические мощности. В дальнейшем они рассчитывали завладеть имуществом компании. И для этого просили дополнительное содействие чиновника СБУ.

Впрочем, о полученном предложении полковник украинской спецслужбы сразу доложил своему руководству. Благодаря этому все четыре рейдера были задержаны "на горячем" при попытке передачи первой части взятки в одном из ресторанов столицы.

Как отметили в Офисе генпрокурора, правоохранители провели обыски по месту жительства задержанных. О подозрении уведомлено четырем лицам, пытавшимся предоставить неправомерную выгоду должностному лицу Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 369 УКУ). Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, на Днепропетровщине НАБУ, САП и Национальная полиция разоблачили главу райсуда на получении взятки. Через посредника он потребовал 2,5 тыс. дол. США неправомерной выгоды за принятие решения в пользу лица по снятию ареста с имущества, конфискованного в рамках уголовного производства.

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