"Товар" прятал в детские игрушки: в Киеве с поличным задержали мужчину, который сбывал психотропы. Фото

В Киеве с поличным задержали мужчину, который, по информации следствия, занимался сбытом психотропов. Злоумышленник отправлял клиентам "товар", пряча его в детские игрушки.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они задержали 30-летнего мужчину на территории Деснянского района, когда он направлялся сбыть очередную партию психотропных веществ.

"Злоумышленник отправлял психотропы "клиентам" с помощью сервиса почтовых отправлений, а чтобы не быть уличенным – прятал их в детские игрушки. В частности, у задержанного полицейские изъяли детскую игрушку, в середине которой находились слип-пакеты с психотропным веществом "Альфа-PVP". А во время обыска квартиры фигуранта следователи обнаружили еще один пакет с психотропами", – рассказали в полиции.

По факту сбыта психотропов открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали злоумышленников, занимавшихся сбытом кокаина. Они одевали камуфляжную форму, выдавая себя за военных, чтобы развозить "товар" клиентам во время комендантского часа.

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