Развозили клиентам кокаин ночью, выдавая себя за военных: в Киеве задержали наркоторговцев. Фото

В Киеве правоохранители задержали злоумышленников, занимавшихся сбытом кокаина. Они одевали камуфляжную форму, выдавая себя за военных, чтобы развозили "товар" клиентам во время комендантского часа.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Бизнесменам грозит до 10 лет лишения свободы.

"Полицейские установили, что организовал незаконный "бизнес" уроженец Черниговской области, 1975 года рождения. Он привлек к незаконной деятельности троих знакомых жителей столицы. Злоумышленники сбывали кокаин на территории Киева во время личных встреч с клиентами, передавая его из "рук в руки" за наличные деньги", – рассказали правоохранители.

Как отметили в прокуратуре, согласно данным следствия, группа лиц в период с февраля по май 2024 принимала заказы от клиентов на кокаин. Днем покупатели могли самостоятельно приезжать по заказу, а ночью во время действия комендантского часа наркоторговцы доставляли товар.

Ночью злоумышленники надевали военную форму и при проверке документов на блокпостах представлялись военными-резервистами, показывая фальшивую справку вроде бы из воинской части. За один грамм кокаина наркосбыватели в среднем получали 300 долларов США.

"Злоумышленников задержали во время сбыта очередной дозы кокаина. Во время санкционированных обысков полицейские изъяли наркотические средства, деньги, вероятно, полученные от сбыта запрещенных веществ и "черновые" записи", – добавили в полиции.

По этому факту открыто уголовное производство, а четырем злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, наладил "бизнес" по продаже наркотиков и психотропов, маскируя их в пакеты из-под еды и собачьего корма. Во время обысков у него изъяли "товар" более чем на пять миллионов гривен.

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