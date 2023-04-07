То, что не вынесли, разгромили: наместник Киево-Печерской лавры от ПЦУ заявил об ограблении его кельи

На территории Киево-Печерской лавры ограбили келью, где проживал архимандрит Авраамий (Лотыш). Ранее он перешел из УПЦ Московского патриархата в ПЦУ и был назначен исполняющим обязанности наместника лавры от Православной церкви Украины.

Видео дня

Об ограблении кельи Авраамий рассказал украинским СМИ. По его словам, злоумышленники украли компьютер архимандрита и другие личные вещи.

Дверь в келью выломали, а все, что не вынесли, просто разгромили.

Как сообщили OBOZREVATEL в полиции Киевской области, на данный момент правоохранители проверяют информацию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил о расторжении договора аренды с мужским монастырем УПЦ МП. Представители последнего должны были покинуть территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

– Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний обратился к братии Киево-Печерской лавры и общественности. Он призвал содействовать освобождению монастыря лавры "от московского ига".

– Бывший наместник лавры митрополит Павел заявил, что УПЦ МП не намерена покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители Московского патриархата якобы имеют законное право находиться в обители.

– СБУ опубликовала перехваты разговоров Павла, где он оскорблял защитников Украины.

– 1 апреля Павлу объявили о подозрении в разжигании межрелигиозной вражды и оправдании военной агрессии РФ. Суд отправил Павла под домашний арест на 60 дней и запретил пользоваться соцсетями, чтобы он не записывал обращения к верующим.

– Павла обязали носить электронный браслет. Устройство ему надели прямо в зале заседания, хотя подозреваемый пытался отказатся, ссылаясь на состояние своего здоровья.

– Все обвинения Лебедь отрицает, а дело против себя называет "политическим".

– ПЦУ назначила своего наместника Киево-Печерской лавры. Им стал архимандрит от УПЦ МП Авраамий, который призвал переходить в ПЦУ.