Называл бойцов терробороны ''ублюдками'': СБУ опубликовала запись разговоров митрополита УПЦ МП Павла и показала его роскошный дом

Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров бывшего настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла, известного, как "Паша Мерседес". На аудиоперехватах он открыто поддерживал военную агрессию РФ против Украина, а также оскорблял защитников Украины.

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Кроме того, правоохранители показали роскошный особняк митрополита УПЦ МП. Об этом сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Сотрудники СБУ установили, что бывший настоятель Лавры публично неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним. Более того, он оправдывал и отрицал агрессию России по отношению к Украине. Стоит отметить, что подлинность телефонных разговоров подтвердила инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза.

По местам проживания и временного пребывания митрополита УПЦ МП проводятся следственные действия. СБУ показала фотографии роскошного особняка Павла, в частности, внутри помещения.

"Ублюдки! Они все одна и та же гильдия. Нет никакой обороны", – заявил в телефонной беседе Павел и обвинил терробороновцев в "мародерстве".

Также в одном из телефонных разговоров митрополит УПЦ МП радовался, что российские войска захватили Херсон и называл вторжение РФ "войной Америки и России до последнего украинца".

"Ну, понимаешь, те не уступят, потому что знают за собой силу и имеют чем. И уже сегодня Херсон благовествуй радость велию, там уже и флаги российские везде и все… и люди довольные. Люди довольны! Вот, показывают, я то не умею, слава Богу, и не хочу, а показывают по интернету", – выдал митрополит.

Напомним, 1 апреля бывший настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, известный под прозвищем "Мерседес", получил подозрение от СБУ. Ему инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: 161 (разжигание межрелигиозной вражды) и 436 (оправдание вооруженной агрессии РФ).

Ранее митрополит УПЦ МП Павел на территории Киево-Печерской лавры угрожал физическим насилием представителям СМИ. Кроме того, он отказался признавать, что Россия напала на Украину. Скандальный митрополит в окружении охраны зашел на территорию Лавры, при этом жаловался, что его якобы "провоцируют".

Примечательно, что на фоне выселения из Киево-Печерской лавры он разразился угрозами и проклятиями в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он "гарантировал", что Бог не простит лидеру государства изгнание Московской церкви.

Как сообщал OBOZREVATEL, епископ УПЦ Московского патриархата митрополит Павел (Петр Лебедь) заявил, что представители церкви не намерены покидать Киево-Печерскую лавру. По его словам, служители русской церкви якобы обладают законным правом находиться в обители.

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