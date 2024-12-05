Теракты и диверсии: названо количество преступлений, совершенных по заказу российских спецслужб в Киевской области в этом году

В Киевской области с начала года зафиксировано 18 особо тяжких преступлений, совершенных по заказу российских спецслужб. В частности, речь идет о терактах и диверсиях.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Враг вовлекает в диверсионную деятельность, в частности, несовершеннолетних.

"С начала 2024 года в Киевской области зафиксировано 18 уголовных правонарушений, связанных с поджогом автомобилей военнослужащих ВСУ, релейных шкафов на железнодорожных путях и размещением взрывных устройств с поражающими элементами. Это вдвое больше по сравнению с прошлым годом", – сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что в течение этого года зарегистрировано 7 уголовных производств по статье 113 УКУ (диверсия), 8 – по статье 114-1 УКУ (препятствование законной деятельности ВСУ), а также 3 – по статье 258 УКУ (террористический акт).

Отмечается, что российские спецслужбы вовлекают в диверсионную деятельность незащищенные и малообеспеченные слои населения, в том числе несовершеннолетних.

"Ищут исполнителей через соцсети такие как: Telegram, Instagram, TikTok и, предлагая денежное вознаграждение, убеждают их в законности действий. А в случае возникновения проблем с правоохранителями – обещают решение проблемы", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции задержали малолетних ребят, взорвавших взрывчатку возле райотдела полиции в Киевской области. Событие произошло 28 ноября в Вышгородском районе.

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