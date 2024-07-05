Танцевала под российский трек у мемориала Героев Небесной Сотни: полицейские Киева установили личность 16-летней нарушительницы

Полицейские привлекли к ответственности 16-летнюю блогершу. Нарушительница танцевала под российский трек возле мемориала Героев Небесной Сотни в центре Киева, а затем опубликовала соответствующее видео в соцсетях.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Кроме того, с матерью несовершеннолетней провели профилактическую беседу с целью недопущения подобных случаев в будущем.

"Полицейские привлекли к административной ответственности 16-летнюю блогершу, танцующую под российский трек у мемориала Героев Небесной Сотни", – рассказали в пресс-службе.

Как уточнили в полиции, несовершеннолетняя вместе с матерью приехала на несколько дней в столицу и, находясь на Майдане Незалежности, решила станцевать. Свои действия она сняла на видео и выложила в одной из социальных сетей.

Нарушительницу разыскали и составили в отношении нее административный протокол по факту мелкого хулиганства. Согласно КУоАП, такое нарушение влечет наложение штрафа от 51 до 119 гривен, или общественные работы на срок от сорока до 60 часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев за вычетом двадцати процентов заработка, или административный арест сроком до п' пятнадцати суток.

Как сообщал OBOZ.UA, по материалам СБУ подозрение получил молодой человек из Киева, который выложил в сеть видео с лозунгами кадыровцев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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