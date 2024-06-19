Выкрикивал лозунги кидыровцев на вечеринке: правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева. Фото

По материалам СБУ подозрение получил молодой человек из Киева, который выложил в сеть видео с лозунгами кадыровцев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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Об этом сообщили в пресс-службах ГУ Службы безопасности Украины в столице и Киевской области и Киевской областной прокуратуре. Злоумышленнику грозит до 3 лет лишения свободы.

"По материалам Службы безопасности Украины сообщено о подозрении одному из молодых людей, которые в феврале этого года распространили видео в поддержку страны-агрессора. Их личности и местонахождение в одной из баз отдыха в Обуховском районе Киевщины "по горячим следам" установили сотрудники СБУ и Национальной полиции. Тогда шестеро местных жителей от 17 до 21 года устроили вечеринку, во время которой стреляли из пистолета и выкрикивали лозунги оккупационных отрядов Кадырова и снимали все это на видео", – рассказали в Службе безопасности.

Правоохранители добавили, что провокационную запись молодые люди выложили в один из популярных молодежных мессенджеров. Были проведены неотложные комплексные мероприятия, в результате которых у автора антиукраинского видео обнаружен мобильный телефон, на который он записывал вражеский лозунг.

Кроме того, во время обысков в его квартире в Киеве также найдено и изъято оружие, из которого производились выстрелы во время вечеринки.

"При процессуальном руководстве Обуховской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя Киевщины по факту глотификации лиц, осуществляющих вооруженную агрессию РФ против Украины", – добавили в правоохранители.

Как напомнили в прокуратуре Киевщины, ранее юноше сообщили о подозрении по факту хулиганства – обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить военнослужащего РФ за совершение военных преступлений. Во время оккупации Киевщины злоумышленник пытал гражданского.

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