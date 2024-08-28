Таксист, учитель и блогер РПЦ: в Киеве правоохранители сообщили о подозрении пророссийским агитаторам. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще трем пророссийским агитаторам. Среди них школьная учительница из Киева и блогер РПЦ Сергей Комаров.

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Об этом сообщили в пресс-службах Службы безопасности Украины, Киевской областной прокуратуры и прокуратуры Киева. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

"Служба безопасности собрала доказательную базу еще на трех пророссийских агитаторов, которые оправдывали вооруженную агрессию России и военные преступления рашистов. Все трое фигурантов – жители Киева", – рассказали правоохранители.

Так, задержана учительница одной из столичных школ, которая оказалась идейной поклонницей кремлевского режима. После проведения уроков по биологии педагог записывала провокативные видеоролики и участвовала в прямых эфирах тиктоков, где распространяла фейки московской пропаганды.

В частности, полномасштабную войну РФ против Украины она называла "внутренним гражданским конфликтом", а также оправдывала преступления России, в том числе ракетно-дроновые удары по гражданской инфраструктуре.

Еще одним задержанным в столице злоумышленником оказался водитель местного такси, который ждал захвата столицы Украины и восхвалял Путина.

"Житель Киева с апреля 2024 года в телефонных разговорах со своими знакомыми и родственниками, а также клиентами в ходе работы в службе такси оправдывал российскую агрессию. Он оправдывал оккупантов, которые убивали и расстреливали гражданских людей при попытках эвакуироваться из Бучи. Также уверял собеседников в том, что Украина никогда не победит в этой войне, а президент страны-агрессора "останется на коне", – добавили в прокуратуре Киевской области.

Кроме того, киевлянин уверял, что украинцев власть лишает прав на их жилье. Своего сына, намеревавшегося воевать против оккупантов в рядах Вооруженных Сил Украины, подвергал жесткой критике, уверял его, что тот имеет "неправильные взгляды" и называл оскорбительными словами.

Также заочное подозрение получил бывший клирик УПЦ (МП), накануне полномасштабной войны сбежавший из Киева в Москву и оттуда публично призывающий к поддержке оккупантов.

"Речь идет о блогере-коллаборанте Сергее Комарове, который активно "разгоняет" нарративы Кремля относительно вооруженной агрессии РФ против Украины. Для массового распространения враждебной пропаганды злоумышленник использует медиаресурсы РПЦ с общей аудиторией более 20 млн пользователей", – уточнили в СБУ.

Всем трем фигурантам сообщили о подозрении по факту оправдания, признания правомерным, отрицания вооруженной агрессии РФ. против Украины.

Преступные действия Сергея Комарова дополнительно квалифицированы как пропаганда войны и коллаборационная деятельность. Поскольку фигурант скрывается в России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства. Подозреваемый ныне проживает в России и называет себя сотрудником Сретинского монастыря (Москва) и редактором русского православного издательства.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 26 августа, украинские правоохранители задержали еще двух приспешников страны-террориста. Они жгли автомобили сил обороны.

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