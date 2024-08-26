В Украине задержаны еще двое приспешников РФ, которые жгли автомобили Сил обороны. Фото

В понедельник, 26 августа, украинские правоохранители задержали еще двух приспешников страны-террориста. Они поджигали автомобили Сил обороны.

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Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Отмечается, что СБУ и Нацполиция Черкасской области и в Киеве разоблачили двух мужчин, которые на заказ подожгли авто ВСУ и Госпогранслужбы. При процессуальном руководстве областных прокуратур им сообщено о подозрении по факту "Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Для совершения поджогов оккупанты дистанционно привлекли двух местных молодых людей, которые искали "легкий заработок" в Telegram. За деньги агрессора фигуранты сначала разведывали локации потенциальных целей, а затем пытались их поджечь с помощью воспламеняющихся смесей.

Злоумышленники снимали возгорание камерами собственных телефонов для "отчетности" перед российскими кураторами.

Детали инцидентов

В Киевской области 27-летнему жителю столицы сообщено о подозрении. В начале августа 2024 года, ища подработку, мужчина получил сообщение в Telegram от пользователя, предложившего ему за 1000 долларов США найти и поджечь автомобиль, принадлежащий военнослужащему ВСУ или другим военным формированиям.

В дальнейшем злоумышленник на ул. Бойчука увидел автомобиль цвета "хаки" марки JEEP Grand Cherokee, сфотографировал его и послал фото "куратору" в Telegram. Получив от "заказчика" согласие на поджог этого автомобиля и обещание заплатить 1000 долларов США, он взял дома жидкость для разжигания огня и дождался ночи.

Ночью злоумышленник облил ею капот автомобиля и поджег его. На свой мобильный телефон поджигатель снял как машина горит с целью последующей отчетности заказчику. Отметим, что обещанные 1000 долларов США подозреваемый так и не получил.

В Черкасской области задержан местный житель, который по заказу РФ поджег эвакуационный автомобиль пограничников. По данным следствия, автомобиль находился на СТО, где проходило техобслуживание после выполнения служебных задач.

Проведя доразведку, фигурант надел для маскировки плащ-дождевик, прибыл на локацию и поджег авто. Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам".

В настоящее время обоим задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на конец июля в Харьковской области было зафиксировано около 40 случаев поджогов авто военных. Злоумышленники действовали по указанию ФСБ РФ.

– В Украине поймали еще три группы злоумышленников, которые занимались поджогами авто военнослужащих в Днепропетровской и Закарпатской областях. Задержание провели сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции в Киеве, Днепре и Кривом Роге.

– В Николаеве полиция раскрыла дело о поджогах автомобилей военных, совершенных несовершеннолетними. Трое местных подростков – 13, 14 и 16 лет – подожгли два автомобиля военнослужащих ВСУ за деньги, полученные от российских кураторов.

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