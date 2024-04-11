Связали владельца квартиры, избили и забрали деньги: в Киеве задержали подозреваемых в разбойном нападении. Фото и видео

В столице правоохранители задержали четырех мужчин, по версии следствия, причастных к разбойному нападению. Злоумышленники ворвались в квартиру киевлянина, связали и избили его, после чего забрали деньги.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился житель Оболонского района с сообщением о том, что к нему в квартиру, вечером, представившись полицейскими, ворвались четверо неизвестных. Мужчины избили и связали потерпевшего и силой заставили отдать сбережения – 20 тысяч гривен и почти 400 долларов, после чего они скрылись.

Полицейские установили личности нападающих и задержали их – ими оказались мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, среди которых россиянин и гражданин одной из стран ближнего зарубежья.

"Было установлено, что мотивом совершения преступления мог быть устаревший конфликт в прошлом между киевлянином и одним из фигурантов, и таким образом нарушители решили поквитаться. В ходе санкционированных обысков по месту их жительства полицейские обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к совершению разбойного нападения на киевлянина", – добавили в пресс-службе.

По факту разбойного нападения возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал злоумышленникам меры пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержали мужчину, который в течение дня совершил два разбойных нападения на кредитные учреждения. Угрожая ножом, злоумышленник требовал у работниц деньги.

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