Связал женщину, ограбил и оставил вблизи лесополосы: в Киевской области суд вынес приговор грабителю-рецидивисту

В Киевской области суд признал виновным ранее судимого, в частности, за убийство мужчину, который ограбил новую знакомую. Злоумышленник связал потерпевшую, забрал ее ценные вещи и оставил близ лесополосы.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следующие 9 лет вор проведет за решеткой.

"В сентябре 2022 года он уволился из учреждения отбывания наказаний и через год совершил новое преступление. Мужчина познакомился с женщиной на сайте знакомств. После виртуального общения она приехала к нему в гости. Несколько дней пара проживала в столице, а затем уехала в поселок Глеваха", – рассказали в пресс-службе.

Вблизи лесополосы в населенном пункте злоумышленник несколько раз ударил свою знакомую и веревкой связал ей руки и ноги. После этого завладел личными вещами потерпевшей, деньгами, паспортами и с места совершения преступления скрылся. Связанная женщина проползла по дороге более 350 метров, благодаря чему ей удалось позвать на помощь.

Ранее осужденный неоднократно привлекался к уголовной ответственности и 18 лет своей жизни провел в местах лишения свободы за кражи, грабежи, похищение официальных документов и умышленное убийство. Приговором суда 38-летний житель Киевской области за грабеж с применением насилия и похищение документов признан виновным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соломенском районе Киева правоохранители задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к ограблению. Злоумышленник выхватил из рук прохожего телефон и скрылся, однако вскоре его задержали полицейские.

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