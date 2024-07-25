Свои действия объяснить не смог: в Киеве будут судить мужчину, который во дворе дома разбил несколько авто. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, из-за хулиганских мотивов разбил машины в Оболонском районе. Во время совершения преступления находился под хмельком и не смог объяснить свои действия.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пяти лет ограничение свободы.

"В столичную полицию поступило сообщение от жильцов дома о том, что на улице неизвестный неадекватно себя ведет и повредил транспортные средства. Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции выяснили, что 29-летний киевлянин агрессивно себя вел, нецензурно высказывался и начал разбивать лобовое стекло автомобилям, припаркованным рядом с домом", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник, который во время совершения преступления находился под хмельком, повредил Hyundai Accent и Hyundai Tucson. Свои действия мужчина объяснить не смог. Следствие по факту хулиганства завершено, а обвинительный акт направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали мужчину, который ночью на столичной Троещине взорвал гранту. В результате взрыва было повреждено 11 автомобилей.

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