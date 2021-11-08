Судью связали прямо в кровати: в Киеве произошло несколько нападений на женщин

В октябре в Киеве произошло около 70 грабежей и разбойных нападений (ежедневная статистика преступлений публикуется на сайте столичной полиции). Преступники не только подстерегают жертв на улицах, но и нападают в квартирах – угрозами и оружием заставляют отдать деньги и ценности. Одной из пострадавших оказалась даже известная судья.

Подробнее о ситуации читайте в материале OBOZREVATEL.

Разбойное нападение на судью произошло в одной из высоток в Дарницком районе столицы 22 октября. "43-летняя женщина работает в одном из областных центров, но ее семья живет в столице, где владеет несколькими квартирами. В одну из них обычно и приезжает на выходные судья, а в этот раз появилась раньше", – рассказал источник OBOZREVATEL.

Накануне вечером женщина встретилась с подругами в ресторане, вернулась домой не поздно и сразу легла спать. А в 4 утра проснулась от присутствия в квартире неизвестных мужчин.

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Они связали ее скотчем прямо в постели, положили лицом в подушку, чтобы не могла их рассмотреть и потребовали отдать все сбережения.

"Грабители допытывались, где находится сейф. Говорили, что судья еще заработает себе на жизнь, то есть, точно знали, кто она и где работает", – рассказал наш собеседник.

Преступники тщательно обыскали квартиру. В итоге забрали телефон судьи, золотые украшения, 150 тысяч гривен и около тысячи долларов, а затем скрылись.

"В декларации судья указала более серьезную сумму наличных сбережений, судя по всему, это и привлекло грабителей. А вот как они нашли место жительства женщины, учитывая, что зарегистрирована она по другому адресу, разберется следствие", – добавил источник.

После ухода грабителей женщина смогла самостоятельно освободить связанные руки, побежала к консьержу на первый этаж и оттуда уже вызвала полицию.

За разбойное нападение с проникновением в жилье (ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее в интервью судья Верховного суда Олег Ткачук рассказывал, что многие служители Фемиды опасаются нападений, так как ознакомиться с декларацией (соответственно, узнать о всех доходах и имуществе) может любой заинтересованный человек – в том числе преступник.

Еще два нападения произошли в октябре в Соломенском и Подольском районах Киева. В квартиру одного из домов по ул. Вадима Гетьмана ворвался неизвестный, связал руки 83-летней женщине и потребовал отдать деньги. Забрав 10 тысяч гривен, преступник скрылся, однако по горячим следам был задержан правоохранителями. Грабителем оказался 41-летний местный житель.

А вот на улице Тульчинской в квартире 82-летней киевлянки преступник достал нож, чем страшно напугал ее. Добычей грабителя стала тысяча долларов, отложенная женщиной на похороны.

Сильнее пострадала 57-летняя киевлянка, на которую напали на работе. "Женщина – кассир в пункте обмена валют. 1 октября в помещение ворвались двое грабителей, которые решили "сорвать банк". Несмотря на то, что они нанесли женщине колото-резаные ранения руки, та отказалась отдать им кассу и преступники ушли", – рассказал источник.

По его словам, это произошло на проспекте Отрадном (Соломенский район) утром 1 октября. Сейчас женщина в порядке.

По словам оперативников, полностью убрать риск нападения в квартире – нельзя, но кое-что можно предусмотреть. Как минимум, ни в коем случае не открывать дверь незнакомцам, особенно если кроме вас никого дома нет.

О самых крупных и "беспечных" кражах месяца в Киеве можно прочитать тут.