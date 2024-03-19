Суд вынес приговор оккупанту, который пытал 50 украинцев в подвале Гостомеля: подробности дела

Суд признал виновным еще одного российского военного преступника. Военнослужащий Росгвардии пытал 50 гражданских в подвале оккупированного Гостомеля, отказывая им в пище и воде.

Об этом сообщили в прессслужбах ГУ СБУ в Киеве и Киевской области и Киевской областной прокуратуре. Злоумышленник проведет за решеткой 11 лет.

"В марте 2022 года во время оккупации Гостомеля, осужденный вместе с другими неустановленными военнослужащими вооруженных сил России проводил незаконные обыски зданий. Оккупант выбивал двери, разбивал окна и искал военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников правоохранительных органов", – рассказали в прокуратуре.

Как отметили в СБУ, в основу доказательной базы легли свидетельские показания и потерпевшие, которые подтвердили причастность 32-летнего контрактника к издевательству над гражданским населением. Досудебным следствием установлено, что Хитров Андрей Михайлович в составе сводного подразделения управления Росгвардии в Кемеровской области штурмовал населенные пункты Киевщины.

Ворвавшись на территорию Гостомеля, злоумышленник принимал участие в карательных операциях против гражданских, проводил незаконные обыски с целью выявления среди украинского населения военнослужащих ВСУ и сотрудников правоохранительных органов.

"В частности, оккупант захватывал жилые дома, уничтожал имущество – выбивал двери, разбивал окна в домах, угрожал жителям оружием и насильно раздевал догола. Чтобы "выбить" признание, палач наносил удары прикладами от оружия по ребрам и ногам своих жертв. Кроме того, преступник незаконно удерживал в подвале более 50 жителей города, издевался над ними, отказывая в еде, воде и угрожая расстрелами. После деоккупации Гостомеля потерпевшие узнали обидчика по фотоснимкам", – добавили в Службе безопасности.

При поддержке публичного обвинения Киевской областной прокуратуры суд признал военнослужащего сводного подразделения управления Росгвардии в Кемеровской области вооруженных сил РФ виновным в нарушении законов и обычаев войны.

Как сообщал OBOZ.UA, суд признал виновным в частности, в коллаборационной деятельности жителя Киевщины. Злоумышленники сотрудничал с российскими оккупантами и занял должность "председателя Дымерской тергромады".

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