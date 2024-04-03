Суд вынес приговор мужчине, который в Киеве запускал фейерверки из окна многоэтажки. Подробности дела

В Киеве суд признал виновным мужчину, который из окна квартиры в Голосеевском районе запустил салют. В общей сложности прогремели четыре взрыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ему назначили наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком 1 год.

"Как было установлено, 35-летний мужчина вечером 6 марта 2024 из окна квартиры в Голосеевском районе запустил салют. В общей сложности прогремели четыре взрыва. Своими действиями он не только нарушил запрет на использование пиротехнических изделий во время военного положения, но и напугал жителей соседних домов, которые решили, что происходит очередной обстрел города военными вооруженных сил России", – говорится в сообщении.

Во время заседания обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Суд, оценив приведенные прокурорами доказательства, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года ограничения свободы с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в Дарницком районе Киева у мужчины возник конфликт с собственником, у которого он арендует гараж. Во время выяснения отношений арендодатель угрожал жителю столицы насилием и даже несколько раз выстрелил ему вслед.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили мужчину, который 30 марта запустил салют в Печерском районе Киева. Нарушителем оказался ранее судимый местный житель, заявивший, что таким образом хотел поздравить свою жену с праздником.

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