Решил поздравить жену: в Киеве установили мужчину, запустившего салют на Печерске. Фото и видео

Правоохранители установили мужчину, запустившего салют в Печерском районе Киева. Нарушителем оказался ранее судимый местный житель, заявивший, что таким образом хотел поздравить свою жену с праздником.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

В субботу, 30 марта, во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео запуска салюта в Печерском районе столицы. Правоохранители обследовали место происшествия, изъяли ряд доказательств и в результате розыскных мероприятий установили личность нарушителя. Им оказался местный житель, 1983 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности", – рассказали в пресс-службе.

В разговоре с полицейскими мужчина объяснил, что запустил салют, чтобы поздравить жену с годовщиной отношений. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство. Правоохранители напомнили, согласно законодательству, использование пиротехники на период действия правового режима военного положения запрещено.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дарницком районе Киева у мужчины возник конфликт с собственником, у которого он арендует гараж. Во время выяснения отношений арендодатель угрожал жителю столицы насилием и даже несколько раз выстрелил ему вслед.

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