Суд в Киеве оставил под стражей главаря преступной группировки Бойко и его сообщников

Воры должны сидеть за решеткой: благодаря принципиальной позиции Офиса Генерального прокурора Украины и вмешательству неравнодушных представителей общественности, юридического сообщества и медиа Печерский районный суд города Киева принял справедливое решение по оставлению под стражей главаря организованного преступного формирования Сергея Бойко и еще трех членов его группировки. Таким образом, попыткам фигурантов выйти на свободу, манипулируя судопроизводством, был дан решительный отпор.

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Об этом пишет "Стопкор".

Печерским районным судом Киева рассматривался вопрос о продлении содержания под стражей членов преступной группировки во главе с Сергеем Бойко, которые дерзко грабили дома украинцев и пытали потерпевших во время полномасштабной войны в Украине. Фигурантам инкриминировали ч. 5 ст. 186 УКУ – открытое похищение чужого имущества (грабеж), однако, начиная с 21 ноября этого года, у них должен был истекать определенный ранее срок пребывания в СИЗО.

По итогам заседания Печерского райсуда 19 ноября одному из исполнителей – Александру Мищенко – был продлен срок содержания под стражей без права внесения залога, а еще одному сообщнику – Григорию Солдатову – уменьшен размер залога.

В тот же день адвокаты еще двух лиц, обвиняемых по делу, организатора Сергея Бойко и его "подчиненного" Игоря Коновала подали ходатайство об отводе судьи, ссылаясь на формальные основания. Тот факт, что это ходатайство появилось именно в эту дату, хотя ранее уже состоялось несколько заседаний под председательством того же судьи, неслучаен.

По мнению потерпевшей стороны, такие действия фигурантов были направлены на сознательное затягивание рассмотрения дела, чтобы сроки содержания под стражей для подозреваемых истекли. Это, в свою очередь, позволило бы изменить им меру пресечения и, возможно, выйти из СИЗО под залог. Поскольку ранее несколько членов банды, не имея официальной работы и доходов, странным образом уже вышли на свободу путем внесения залога.

Однако благодаря беспристрастной позиции и контролю Офиса Генпрокурора и активному вмешательству общественных активистов, журналистов и юристов АО "Стратегическая адвокация" манипуляции фигурантов потерпели крах, а суд 20 ноября принял взвешенное, справедливое и законное решение о продлении срока содержания под стражей сообщников без права внесения залога.

Как отмечает известный украинский журналист, антикоррупционер, волонтер Роман Бочкала, это настоящая победа общественности и права.

"Мы благодарны судьям, а также Офису Генерального прокурора Украины и его руководству за принципиальную позицию и за то, что они не дали возможности мошенникам воспользоваться пробелами в законодательстве. По нашей информации, бандиты вступили в сговор с судьями-коррупционерами, чтобы, манипулируя судопроизводством, выйти на свободу. Но благодаря вниманию активной общественности в лице ВОО "Стоп коррупции", журналистов, представителей АО "Страгегическая адвокация" и Офиса Генпрокурора все четверо подозреваемых в особо тяжком преступлении продолжат находиться под стражей", – отметил он.

Напомним, прокуроры ОГП сообщили о подозрении жителю Киевщины, который требовал от предпринимателя 700 тысяч долларов США за решение несуществующих проблем с землей. Ему инкриминируют мошенничество в особо крупном размере (ч. 5 ст. 190 УК Украины).