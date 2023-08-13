Суд продлил действие ограничений для митрополита УПЦ МП Павла: известны подробности

Соломенский районный суд 11 августа продлил действие обязанностей для митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя). Их срок пролонгировали в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца.

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Об этом сообщил его адвокат Никита Чекман, передает Общественное. Представителя московского патриархата подозревают, в частности, в отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

"Срок действия обязанностей продлили в пределах срока досудебного расследования, но не более чем на два месяца. По словам адвоката Чекмана, прокурор также потребовал возложить на митрополита Павла дополнительную обязанность о запрете посещения Киево-Печерской Лавры. Суд ходатайство стороны обвинения отклонил", – проинформировали журналисты.

Напомним, ранее СБУ сообщила митрополиту УПЦ МП Павлу о подозрении по ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст.436-2 (оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) Уголовного кодекса Украины.

1 апреля суд избрал для него меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета. В июле меру пресечения Лебедю сменили на содержание под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Хозяйственный суд Киева обязал Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру (Мужской монастырь) УПЦ вернуть Национальному заповеднику "Киево-Печерская лавра" его имущество. В частности, речь идет о 79 объектах Нижней Лавры.

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