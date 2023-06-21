Суд отправил под арест директора департамента безопасности КГГА после трагедии из-за закрытого укрытия: в чем подозревают

Голосеевский районный суд Киева отправил под домашний арест начальника департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука. Прокуратура подозревает его в якобы служебной халатности.

Видео дня

Об этом сообщило издание Ґрати. Адвокаты должностного лица будут подавать апелляцию.

"Суд отправил под круглосуточный домашний арест на 2 месяца директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Ткачука. Его подозревают в служебной халатности из-за гибели 3 человек у закрытого укрытия", – сообщили журналисты.

По версии следствия, он ответственен за то, что 1 июня в Деснянском районе было закрыто бомбоубежище в местной поликлинике. Во время российского ракетного удара там погибли две женщины и девятилетняя девочка, которые не смогли попасть в объект гражданской защиты.

Сам Ткачук считает подозрение необоснованным. Как отметили его адвокаты, за бесперебойную работу укрытий отвечает не он, а районные администрации, госслужба по чрезвычайным ситуациям и владельцы зданий, в которых находятся укрытия. Чиновник просил оставить его на свободе, чтобы он смог выполнять обязанности и реагировать на чрезвычайные ситуации в Киеве.

Как уточнили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, мера пресечения избрана сроком на 2 месяца.

Напомним, правоохранители Киева сообщили о подозрении директору Департамента муниципальной безопасности КГГА Роману Ткачуку. Чиновника, непосредственно участвующего в операциях по ликвидации чрезвычайных ситуаций в столице, подозревают в якобы ненадлежащем исполнении служебных обязанностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания сессии Киевсовета призвал представителей власти разных уровней не политизировать тему укрытий. По его словам, нужно работать и исправлять ситуацию всем вместе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!