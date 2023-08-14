Суд отправил на 8 лет за решетку женщину, которая сливала врагу места дислокации ВСУ в Киеве и на Киевщине

Правоохранители отстояли в апелляции приговор женщине, сотрудничавшей с ФСБ РФ. Злоумышленница сдавала врагу места дислокации украинских военных в Киеве и на Киевщине.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Следующие восемь лет обвиняемая проведет за решеткой.

"Прокуроры в суде доказали, что женщина осуществляла фото- и видеосъемку объектов, на которых размещались подразделения ВСУ на территории Киева и Киевской области. Эту информацию вместе с координатами объектов через мессенджер она передавала сотруднику ФСБ РФ. Полученные данные враг использовал для координации действий военных РФ по корректировке нанесения ими ракетных и авиационных ударов по этим объектам", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что суд первой инстанции признал женщину виновной и приговорил к 8 годам лишения свободы. Но обвиняемая оспорила приговор в апелляционном порядке.

Заслушав доводы сторон, Киевский апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу обвиняемой. А наказание, назначенное судом первой инстанции, без изменений – восемь лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове начался судебный процесс над шестикратным спортсменом-рекордсменом, марафонцем и велосипедистом, обвиняемым в наведении ракет по центру города. 62-летний Андрей Нечепоренко, по данным следствия, ездил по Харькову на велосипеде и делал фото для российской разведки и корректировок последующих ударов.

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