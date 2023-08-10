В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует 'индивидуального подхода'. Фото и видео

В Харькове начался судебный процесс над шестикратным спортсменом-рекордсменом, марафонцем и велосипедистом, обвиняемым в наведении ракет по центру города. 62-летний Андрей Нечепоренко, по данным следствия, ездил по Харькову на велосипеде и делал фото для российской разведки и корректировок последующих ударов.

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В среду, 9 августа, состоялось подготовительное заседание по делу, на котором обвиняемому продлили арест на 60 суток. Нечепоренко инкриминируют государственную измену, передает KHARKIV Today.

По данным следствия, он навел ракетный удар на здание по улице Мироносицкой и Университет им. Бекетова 5 февраля.

На подготовительном заседании Нечепоренко не подтвердил свою причастность к ракетным атакам по Харькову, а в ходе досудебного расследования не признавал своей вины.

"Я не могу исключать то, что я общался, но то, что бы я делал для своей страны, я в целом сказать не могу", – сказал обвиняемый в зале суда.

Как рассказала журналистка Татьяна Доцяк, в суде спорстмен-пенсионер заявил, что пожизненное для него – слишком суровое наказание.

"Пожизненное – это слишком много, к каждому нужен индивидуальный подход", – цитирует она Нечепоренко.

Следующее заседание суда начнется с рассмотрения дела по существу. По версии следователей деятельность спортсмена не ограничилась двумя обстрелами центра Харькова: несколько месяцев он фиксировал блокпосты, места дислокации военных, объекты критической инфраструктуры и передавал российской разведке для дальнейших попаданий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 5 февраля РФ ударила по зданию вуза ракетами С-300, сообщалось о погибшей женщине и нескольких раненых жителях.

– 7 февраля 2023 года Нечепоренко задержали сотрудники СБУ прямо на месте преступления возле поврежденного здания университета им. Бекетова. Мужчина проводил так называемую доразведку.

– В день атаки Нечепоренко написал в Facebook, что "для харьковчан жизнь продолжается, люди живут и выживают". После прилета пенсионер на велосипеде приезжал на место и с помощью камеры GoPro фиксировал последствия, предполагая, что не вызовет ни у кого подозрений.

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