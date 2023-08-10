newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео

Анна Паскевич
Расследования
3 минуты
3,0 т.
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует 'индивидуального подхода'. Фото и видео

В Харькове начался судебный процесс над шестикратным спортсменом-рекордсменом, марафонцем и велосипедистом, обвиняемым в наведении ракет по центру города. 62-летний Андрей Нечепоренко, по данным следствия, ездил по Харькову на велосипеде и делал фото для российской разведки и корректировок последующих ударов.

Видео дня

В среду, 9 августа, состоялось подготовительное заседание по делу, на котором обвиняемому продлили арест на 60 суток. Нечепоренко инкриминируют государственную измену, передает KHARKIV Today.

В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео

По данным следствия, он навел ракетный удар на здание по улице Мироносицкой и Университет им. Бекетова 5 февраля.

На подготовительном заседании Нечепоренко не подтвердил свою причастность к ракетным атакам по Харькову, а в ходе досудебного расследования не признавал своей вины.

"Я не могу исключать то, что я общался, но то, что бы я делал для своей страны, я в целом сказать не могу", – сказал обвиняемый в зале суда.

Как рассказала журналистка Татьяна Доцяк, в суде спорстмен-пенсионер заявил, что пожизненное для него – слишком суровое наказание.

"Пожизненное – это слишком много, к каждому нужен индивидуальный подход", – цитирует она Нечепоренко.

Следующее заседание суда начнется с рассмотрения дела по существу. По версии следователей деятельность спортсмена не ограничилась двумя обстрелами центра Харькова: несколько месяцев он фиксировал блокпосты, места дислокации военных, объекты критической инфраструктуры и передавал российской разведке для дальнейших попаданий.

В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео
В Харькове судят 6-кратного рекордсмена Украины, наводившего ракеты РФ: он требует "индивидуального подхода". Фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Утром 5 февраля РФ ударила по зданию вуза ракетами С-300, сообщалось о погибшей женщине и нескольких раненых жителях.

– 7 февраля 2023 года Нечепоренко задержали сотрудники СБУ прямо на месте преступления возле поврежденного здания университета им. Бекетова. Мужчина проводил так называемую доразведку.

– В день атаки Нечепоренко написал в Facebook, что "для харьковчан жизнь продолжается, люди живут и выживают". После прилета пенсионер на велосипеде приезжал на место и с помощью камеры GoPro фиксировал последствия, предполагая, что не вызовет ни у кого подозрений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!