В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Расследования
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В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

В Карпатах на Буковеле туристы открыли стрельбу. А другим отдыхающим, которые вызвали полицию, угрожали расправой.

Об этом в Facebook 14 января сообщил журналист и волонтер Павел Кашчук, опубликовав соответствующие видео. Судя по геолокации, которую он указал, инцидент произошел возле гостиницы Home Hotel (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео
Видео дня
В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

Мужчина пояснил, что конфликт возник между его друзьями и другими постояльцами отеля. Изначально они увидели, как двое мужчин на улице совершили 20-30 выстрелов. На место вызвали полицию.

В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

Когда правоохранители прибыли на место, стрелки начали угрожать заявителю физической расправой, отмечает Кашчук. Также на видео видно, как женщина кричит на отдыхающих матом и нападает на другую женщину.

В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео
В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

По словам журналиста, один из стрелков представился "полковником в отставке". А после того, как все успокоились, полиция уехала, никого не задержав.

В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

На сайте ГУНП Ивано-Франковской области позднее сообщили, что изъяли пистолет Форт17Р, на который у стрелка было разрешение.

Также на него составили административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) КУоАП.

Кроме того, протокол составлен и на женщину, которая нецензурно выражалась.

Решается вопрос о лишении мужчины разрешения на оружие.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Дебоширы долгое время не могли зарядить оружие и чуть не подстрелили друг друга.

(Видео Facebook Павла Кашчука)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из гостиниц в Карпатах якобы избили туристов из Киева. Конфликт возник из-за жалобы на невкусный завтрак.

В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео
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