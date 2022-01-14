В Буковеле пьяные туристы устроили стрельбу возле отеля и угрожали другим расправой. Фото и видео

В Карпатах на Буковеле туристы открыли стрельбу. А другим отдыхающим, которые вызвали полицию, угрожали расправой.

Об этом в Facebook 14 января сообщил журналист и волонтер Павел Кашчук, опубликовав соответствующие видео. Судя по геолокации, которую он указал, инцидент произошел возле гостиницы Home Hotel (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

Видео дня

Мужчина пояснил, что конфликт возник между его друзьями и другими постояльцами отеля. Изначально они увидели, как двое мужчин на улице совершили 20-30 выстрелов. На место вызвали полицию.

Когда правоохранители прибыли на место, стрелки начали угрожать заявителю физической расправой, отмечает Кашчук. Также на видео видно, как женщина кричит на отдыхающих матом и нападает на другую женщину.

По словам журналиста, один из стрелков представился "полковником в отставке". А после того, как все успокоились, полиция уехала, никого не задержав.

На сайте ГУНП Ивано-Франковской области позднее сообщили, что изъяли пистолет Форт17Р, на который у стрелка было разрешение.

Также на него составили административные протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 174 (стрельба из оружия, снаряженного резиновыми или аналогичными по своим свойствам металлическими снарядами несмертельного действия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах или с нарушением установленного порядка) КУоАП.

Кроме того, протокол составлен и на женщину, которая нецензурно выражалась.

Решается вопрос о лишении мужчины разрешения на оружие.

Внимание! Видео содержит нецензурную лексику!

Дебоширы долгое время не могли зарядить оружие и чуть не подстрелили друг друга.

(Видео Facebook Павла Кашчука)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в одной из гостиниц в Карпатах якобы избили туристов из Киева. Конфликт возник из-за жалобы на невкусный завтрак.