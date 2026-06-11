«Спровоцировал конфликт и разбил фару»: в Киеве пьяный водитель убегал задним ходом и совершил ДТП. Видео

В Печерском районе Киева нетрезвый водитель устроил конфликт, повредил чужой скутер, а затем попытался скрыться с места происшествия на автомобиле. Во время побега он не справился с управлением и врезался в ограждение.

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Об этом сообщила Патрульная полиция Украины. Информация об инциденте поступила на спецлинию 112 от очевидцев происшествия.

Сначала разбил фару скутера, а затем попытался скрыться

По данным правоохранителей, конфликт начался после того, как мужчина повредил палкой фару на скутере заявителя. После этого он сел за руль автомобиля и пытался скрыться с места происшествия.

Побег оказался неудачным: во время движения водитель въехал в ограждение. Несмотря на это, мужчина пытался продолжить побег, однако заявитель вместе с другими очевидцами смог его остановить еще до того, как прибыла полиция.

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Драгер показал более одного промилле алкоголя

Патрульные, прибывшие по вызову, задержали нарушителя. Полицейские обратили внимание на агрессивное поведение задержанного и заметили у него явные признаки алкогольного опьянения.

Мужчину проверили с помощью алкотестера – результат проверки показал 1,08 промилле алкоголя в организме, что более чем в пять раз превышает допустимую норму.

На водителя составили протоколы за управление транспортным средством в состоянии опьянения и нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП. Также правоохранители оформили протокол задержания и вызвали следователей для установления всех обстоятельств происшествия.

В патрульной полиции поблагодарили неравнодушных граждан, которые помогли задержать нарушителя и оперативно сообщили о происшествии правоохранителям.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 10 июня, в Печерском районе Киева водитель ВАЗ нарушил ПДД, столкнулся с BMW и сбил насмерть пешехода. Нарушителю грозит до восьми лет лишения свободы.

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