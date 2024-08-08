Сожгли автомобиль общественной активистки: в Киеве задержали двоих подозреваемых. Фото

В Киеве стражи порядка задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, сожгли автомобиль общественной активистки. Событие произошло на проспекте Отрадном.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"Сообщения о том, что на проспекте Отрадном пылает автомобиль общественной активистки, поступило в полицию около полуночи. После ликвидации пожара и осмотра места происшествия было установлено, что пожар произошел в результате поджога", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители оперативно установили, что к совершению уголовного правонарушения могут быть причастны двое мужчин – 42-летний киевлянин и 39-летний житель Киевской области. Полицейские выяснили, что один из поджигателей проследил за женщиной и установил адрес, по которому она покидает свой автомобиль. Получив необходимую информацию другой фигурант ночью облил автомобиль пострадавшим легковоспламеняющимся веществом и поджег.

Злоумышленников задержали и сообщили им о подозрении в умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном путем поджога.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали фитнес-тренера, который, по информации следствия, поджигал военные машины на территории Украины. Злоумышленник был найден на территории Одесской области.

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