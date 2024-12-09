Совершили серию краж из квартир пенсионеров: в Киеве задержали 'работников' газовой службы. Фото

Правоохранители Киева задержали трех женщин и мужчин, которые, по информации следствия, причастны к серии краж. Злоумышленники под видом работников газовой службы попадали в квартиры пожилых людей и выносили все их сбережения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, злоумышленниками обнаружили три женщины в возрасте от 26 до 29 лет, и их сообщник – 50-летний мужчина. Они приехали в Киев из Сумской области и, по информации следствия, занимались кражами из жилищ пожилых людей.

"Они заранее выбирали жертву среди одиноких пенсионеров. Убеждались, что человек в доме находится сам, заходили в дом, представляясь работницами газовой службы. Двое фигурантов отвлекали хозяина, а их сообщница, в это время, быстро обыскивала комнаты и похищала сбережения пострадавших. После чего они быстро возвращались к своему автомобилю, где их ждал сообщник-водитель, контролировавший обстановку снаружи дома", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленников задержали с поличным сразу после совершения ими очередного преступления – они похитили 37 тысяч гривен у 83-летней пенсионерки. Следователи уже доказали причастность фигурантов к еще двум преступлениям, совершенным аналогичным путем. Тогда дельцы вынесли из квартир 75 и 85-летних пенсионеров 34 500 гривен.

По факту краж, совершенных в условиях военного положения, проводится расследование, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили мужчину, который, по информации следствия, обокрал военного. Злоумышленник попросил у потерпевшего, с которым дружил, телефон и незаметно перечислил на свой счет его 80 тысяч гривен.

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