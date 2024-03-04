Порезали флаг и поломали крест: в Днепре изуродовали могилу украинского военного. Фото

В Днепре неизвестные вандалы осквернили могилу военного, который погиб, сражаясь за Украину с российскими оккупантами. Металлический флагшток кто-то погнул, флаг с изображением воина – порезал, а рядом оставил открытку с клоуном.

Инцидент произошел в Березановке. Об этом сообщил в одной из местных Facebook-групп Александр Михайлович, брат погибшего защитника.

Мужчина показал фотографии и рассказал, что вандалы наведались на кладбище ориентировочно 1-2 марта.

"Был уничтожен флаг на могиле моего брата, погибшего в конце октября прошлого года", – написал украинец. Он заявил, что пытается найти виновников и верит, что ему это удастся.

На снимках также видно часть деревянного креста, который лежал на земле. Красно-черный флаг, на котором был изображен погибший, разрезан на ровные кусочки. Вандалы оставили их на могиле.

Как писал OBOZ.UA, в оккупированной Россией с 2014 года Кадиевке (ранее Стаханов) Луганской области местные коллаборанты и российские оккупанты осквернили могилы родственников украинского военнослужащего. Артем Карякин несколько лет вынужден был провести в оккупации, когда же родители скончались – выехал на подконтрольную правительству часть Украины и вступил в ряды ВСУ. Оккупанты прислали воину фото могил его родных – они притащили туда венки в триколор и флаг РФ.

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