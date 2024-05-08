Сорвал золотую цепочку с шеи пенсионерки: в Киеве задержали грабителя-рецидивиста. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который, по версии следствия, причастен к ограблению пенсионерки. Злоумышленник на входе в дом сорвал с шеи 73-летней женщины золотую цепочку и скрылся.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступила информация об ограблении. 73-летняя местная жительница сообщила, что в подъезде жилого дома неизвестный толкнул ее и сорвал золотую цепочку.

"Мы установили, что злоумышленник начал следить за потерпевшей во время поездки в общественный транспорт, следовал за ней по дороге в ее дом и на входе в дом сорвала с шеи женщины золотую цепочку и сбежала. Мы установили подозреваемого – им оказался 36-летний уроженец Херсонской области, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражи и грабеж", – уточнили в пресс-службе.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, открыто уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали 24-летнего мужчину, который, по версии следствия, ограбил несовершеннолетнюю девочку. Злоумышленник договорился о встрече с новой знакомой, а отобрал ее личные вещи и скрылся.

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