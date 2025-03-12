Сопротивлялся патрульному: в Киеве задержали ранее судимого водителя Mercedes. Фото

В среду, 12 марта, в Киеве был задержан ранее судимый водитель автомобиля Mercedes. Накануне мужчина сопротивлялся патрульному в Днепровском районе столицы.

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Об этом сообщили в полиции Киева. Правоохранители остановили водителя вчера днем на бульваре Верховной Рады. Мужчина двигался по проезжей части с нарушением ПДД, однако во время проверки документов вел себя агрессивно и внезапно начал движение.

Правоохранитель пытался помешать нарушителю покинуть место совершения преступления, однако водителю удалось скрыться. В дальнейшем злоумышленник покинул транспортное средство, которое следователи изъяли в качестве вещественного доказательства.

По результатам ряда проведенных розыскных мероприятий полицейские задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Известно, что ранее судимый предприниматель только за 2024 и 2025 годы 12 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД. В частности, за превышение скорости, повреждение транспортных средств и место ДТП.

Действия фигуранта квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, задержанному грозит реальный срок – до 5 лет лишения свободы.

Напомним, что накануне, 11 марта, Киев всколыхнула история с нарушителем правил дорожного движения, что на дорогом автомобиле пытался сбить полицейского, а затем скрылся. Как оказалось, фигурировавший в инциденте Mercedes принадлежит переселенцу из оккупированной части Луганщины Александру Порку.

OBOZ.UA также нашел четыре мобильных номера телефонов Порка – все они содержат комбинацию цифр "7777". Такая же комбинация – и в номерах автомобиля MERCEDES-BENZ G 400.

11 марта в Киеве водитель Mercedes свыше $100 тыс. нарушил ПДД. Когда же его остановили правоохранители, мужчина вел себя агрессивно и пытался совершить наезд на полицейского. Чтобы остановить дерзкого, правоохранитель даже вынужден был произвести выстрел в направлении авто, на котором нарушитель скрывался с места инцидента. Однако это водитель не остановил. В полиции заявляли, что разыскивают нарушителя.

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