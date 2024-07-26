Подделал завещание и "похоронил" пенсионерку ради ее квартиры: в Киеве в мошенничестве подозревают телеэксперта. Фото

Правоохранители Киева разоблачили мошенника, который выселил пожилую женщину из трехкомнатной квартиры в Печерском районе и присвоил ее недвижимость. Для этого он подделал ее завещание и "похоронил" пенсионерку, предоставив "документы" о смерти.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Злоумышленник познакомился на улице с одинокой 71-летней пенсионеркой и под видом пособия по хозяйству попал к ней в квартиру. Когда женщина вышла по делам, он сменил замки и больше в квартиру ее не пустил. В дальнейшем фигурант подделал завещание и фиктивное свидетельство о смерти киевлянки и, используя поддельные документы, завладел квартирой", – рассказали правоохранители.

Несмотря на то, что женщину незаконно лишили жилья и признали умершей еще в 2018 году, с заявлением в правоохранительные органы она обратилась только в конце 2023 года. Все это время пенсионерка не имела доступа к квартире и фактически была бездомной. Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника следователи изъяли поддельные документы, чистые бланки свидетельств о рождении и смерти, а также заявления о принятии наследства от 9 умерших граждан.

"Полицейские проверяют мужчину на причастность к незаконному завладению еще 10-ти квартир в столице и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного правонарушения", – добавили в пресс-службе.

Злоумышленнику, выступавшему в телеэфирах как эксперт по квартирным аферам, сообщили о подозрении в мошенничестве и поддельных документах, а пенсионерке вернули ее жилье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители разоблачили организованную группу, которая, по информации следствия, причастна к сделке с квартирами умерших граждан. В общей сложности злоумышленники "заработали" почти 4 млн грн.

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