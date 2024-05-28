В Киеве разоблачили злоумышленника, который "заработал" на интернет-мошенничестве почти 367 тыс. грн. Подробности схемы

Правоохранители Киева разоблачили злоумышленника, который, по информации следствия, заработал на интернет-мошенничестве почти 367 тысяч гривен. Деньги с чужих банковских карт человек потратил на iPhone и ноутбук.

Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Как установили полицейские, фигурант вместе с сообщниками с помощью фишинговых сайтов получал данные банковских карт граждан и в дальнейшем присваивал из них средства. Злоумышленник связывался с продавцами на одной из онлайн-платформ, где предлагал приобрести товар. Во время оформления доставки, он посылал потерпевшим фишинговую ссылку на известный сайт доставки, куда они вводили свои данные и реквизиты банковских карт", – рассказали правоохранители.

Чужую банковскую карту подозреваемый добавлял в мобильный платежный сервис GooglePay. Затем с использованием платежного сервиса рассчитывался по iPhone последней модели и электронике в торговых сетях Киева.

Таким образом, с января по март 2024 года подозреваемый расплатился чужими деньгами за iPhone и ноутбук на сумму почти 367 тысяч гривен. Купленное он сдавал в ломбард, таким образом получая наличные деньги. По факту мошенничества возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева сообщили о подозрении в мошенничестве медсестры. Злоумышленница за деньги знакомого "вылечила" свою онкологию, "оплатила" операцию отцу и даже "похоронила" своего родственника.

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