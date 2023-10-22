За рулем легковушки, сбившего насмерть военного на блокпоста в Киеве, находился адвокат

За рулем автомобиля Honda, который в воскресенье ночью, 22 октября, на въезде в Киев сбил насмерть военного, находился адвокат. По факту смертельной аварии открыто уголовное производство.

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

"За рулем легковушки, сбившей насмерть военнослужащего, находился адвокат 45-летний частный адвокат из Киева", – сообщил наш собеседник.

Как отметило издание РБК-Украина, погибшим оказался 47-летний военнослужащий ДФТО (Добровольческое формирование территориального общества).

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Напомним, в Деснянском районе Киева на въезде в город автомобиль сбил насмерть военнослужащего. Предварительно водитель легковушки в условиях тумана впереди увидел грузовой автомобиль и совершил резкое торможение.

В дальнейшем он не справился с управлением и выехал в крайнюю правую полосу для движения, где наехал насмерть военного, 1976 года рождения, которой нес службу на блокпосту.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева автомобиль Volkswagen на большой скорости сбил военнослужащих Нацгвардии и протаранил два автомобиля. В результате ДТП один из нацгвардейцев погиб на месте, другой госпитализирован.

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