Смерть мобилизованного в Киеве: опубликованы выводы медицинской экспертизы. Фото

В Киеве умер мобилизованный житель столицы Роман Сопин, который скончался в больнице после травмирования на территории распределительного пункта. Согласно выводам врачей, среди причин, приведших к его смерти, в частности, указана травма тупым предметом.

Видео дня

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила журналистка Дарья Турнова. Расследование этого трагического инцидента продолжается.

Что известно

По ее словам 23 октября в Киеве мобилизовали жителя столицы Романа Сопина. Уже на следующий день его родителям позвонили из больницы и сообщили, что у него серьезная черепно-мозговая травма, из-за которой пришлось делать трепанацию черепа. Врачам не удалось спасти его жизнь, через некоторое время мужчина умер, не выходя из комы.

Впоследствии на эту информацию отреагировали в столичном ТЦК. Там отметили, что мужчина действительно был мобилизован Подольским ТЦК и СП 18 октября 2025 года. После прохождения всех установленных процедур 19 октября он был доставлен в распределительный пункт и включен в состав команды для дальнейшего перемещения в 71 отдельную егерскую бригаду ДШВ ВС Украины.

"Во время информирования представителями части призывников о бригаде и будущей службе мужчина потерял сознание, упал и ударился головой о твердый пол. Это произошло на глазах многих свидетелей – военнослужащих и военнообязанных. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Киевскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

В ТЦК отметили, что самого травмированного опросить не удалось, поскольку в то время он находился в коме.

"В общем были опрошены более десятка свидетелей из числа военных и гражданских лиц. Фактов, свидетельствующих о совершении каких-либо неправомерных действий в отношении указанного военнообязанного, во время опроса установлено не было. Зато военнослужащий бригады ДШВ оказал ему домедицинскую помощь и вызвал машину скорой", – добавили в пресс-службе.

Со своей стороны, в полиции Киева сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование – по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Уже 28 октября журналистка Дарья Турнова на своей странице в социальной сети Facebook опубликовала выводы судебно-медицинской экспертизы о причине смерти Романа Сопина, предоставленные ей адвокатом. В одном из пунктов, в котором указаны причины смерти, написано – "травма тупым предметом".

Сейчас следствие по данному факту продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум полицейским, которые, по информации следствия, избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК. Происшествие произошло 17 октября.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!