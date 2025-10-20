В Киеве сообщили о подозрении полицейским, которые избили мужчину возле здания РТЦК. Фото и видео

В Киеве сотрудники ГБР сообщили о подозрении двум полицейским, которые, по информации следствия, избили мужчину возле здания Голосеевского РТЦК. Происшествие произошло 17 октября.

Об этом проинформировали в пресс-службах Государственного бюро расследований и Офиса генпрокурора Украины. Правоохранителям грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

"17 октября 2025 года работники полиции нанесли мужчине, который лежал на пороге микроавтобуса и не оказывал никакого сопротивления, не менее 10-15 ударов руками и ногами по голове и телу, в результате которых потерпевший получил телесные повреждения, степень которых определит экспертиза", – говорится в сообщении.

Отмечается, что происшествие произошло вблизи здания Голосеевского РТЦК. Также было установлено, что полицейские избили задержанного мужчину после того, как он распылил в салоне автомобиля перцовый баллончик.

По факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование, а правоохранителям сообщили о подозрении.

