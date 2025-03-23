Смерть мальчика в Киеве на приеме у стоматолога: какое наказание грозит врачам

Правоохранители начали уголовное производство по факту смерти семилетнего мальчика. Трагедия произошла в субботу, 22 марта, в столичной стоматологической клинике.

Видео дня

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре. В случае вины медицинских работников им грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишением свободы сроком до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Святошинской окружной прокуратуры г. Киева начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 140 УК Украины "Ненадлежащее исполнение медицинскими работниками профессиональных обязанностей", – говорится в сообщении.

Установлено, что семилетний ребенок умер при получении стоматологических услуг в одной из частных клиник Киева. Остановка сердца мальчика наступила после введения анестезии, а принятые в течение двух часов реанимационные меры не помогли.

Причины смерти и качество предоставленных пациенту медицинских услуг будут установлены в ходе расследования.

Напомним, что 22 марта стало известно о том, что в Киеве в частной клинике после введения наркоза скончался 7-летний мальчик. Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, врачи констатировали смерть ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, по делу о смерти 5-летнего мальчика в результате удаления молочных зубов во Львове объявили о подозрении врачу-анестезиологу. По данным следствия, она получила липовый сертификат по специальности "детская анестезиология".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!