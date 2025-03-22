В Киеве на приеме у стоматолога скончался 7-летний мальчик: детали трагедии

В Киеве в частной клинике после введения наркоза скончался 7-летний мальчик. Ребенка пытались реанимировать, но, к сожалению, врачи констатировали смерть ребенка.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Делом уже занялись правоохранители.

"Полицейские устанавливают обстоятельства смерти семилетнего мальчика в столичной частной клинике. По предварительной информации, у ребенка остановилось сердце после введения ему наркоза на приеме у врача-стоматолога", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что бригада скорой медицинской помощи в течение двух часов пыталась реанимировать мальчика, но, к сожалению, ребенок скончался.

На месте работают следственно-оперативные группы Святошинского управления полиции и столичного главка, судебно-медицинский эксперт и работники ювенальной полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал OBOZ.UA, по делу о смерти 5-летнего мальчика в результате удаления молочных зубов во Львове объявили о подозрении врачу-анестезиологу. По данным следствия, она получила липовый сертификат по специальности "детская анестезиология".

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