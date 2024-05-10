"Сливали" точки базирования военных и снимали провокационные стримы об ВСУ: на Киевщине СБУ разоблачила блогеров

В Киевской области сотрудники СБУ задержали пятерых блогеров, которые "сливали" локации базирования украинских военных. Кроме того, злоумышленники снимали провокационные стримы об ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Как рассказали в Службе безопасности, в Киевской области были разоблачены еще пять блогеров, осуществлявших информационно-подрывную деятельность в пользу страны-агрессора РФ.

"Они снимали провокационные стримы, писали фейковые публикации о военнослужащих ВСУ, в том числе представителей военкоматов. Этот деструктивный контент массово подхватывали российские пропагандисты для подготовки постановочных сюжетов, в частности для международной аудитории. Также фигуранты распространяли информацию о местах дислокации и маршрутах перемещения украинских защитников. Эти координаты агрессор мог использовать для осуществления прицельных ракетно-дроновых ударов по местам пребывания Сил обороны", – подчеркнули в пресс-службе.

Среди задержанных оказался киевлянина, который ездил на собственном авто и делал стримы в YouTube близ мест пребывания военнослужащих ВСУ в столице. В ходе онлайн-трансляций блогер не только обнародовал локации, но и распространял фейки о военных в своих комментариях.

Еще одним злоумышленником оказался водитель столичного такси, администрировавший целую сеть анонимных Telegram-каналов, законспирированных под рекламные сервисы и продажу продуктов. С помощью сети он "разгонял" кремлевские нарративы по мобилизации в Украине и распространял информацию о местонахождении чиновников военкоматов.

Третий блогер – житель столицы, который на своих страницах в соцсетях призвал к срыву мобилизации из-за силового сопротивления представителям ТЦК. Еще двое злоумышленников из Киевщины "сливали" места дислокации украинских защитников в специализированные группы и чат-боты популярных мессенджеров. Часть таких интернет-ресурсов была координирована с территории РФ.

Всем пяти фигурантам СБУ сообщила о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям в особый период.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ разоблачили еще одну поклонницу "русского мира". Злоумышленница, работающая практической психологией в одной из специализированных школ столицы, восхваляла Владимира Путина и войну РФ против Украины.

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