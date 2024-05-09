Восхваляла Путина и войну РФ против Украины: СБУ сообщила о подозрении психологу киевской школы. Фото и подробности

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили еще одну поклонницу "русского мира". Злоумышленница, работающая практическим психологом в одной из специализированных школ столицы, восхваляла Владимира Путина и войну РФ против Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"Злоумышленницей оказались 32-летняя жительница Киева, работающая практической психологией в одной из специализированных школ Днепровского района столицы. Досудебное следствие установило, что с началом вооруженной агрессии против Украины женщина создала анонимную страницу в сети TikTok, на которой размещала собственные сообщения с российской пропагандой", - рассказали в Службе безопасности.

В частности, на платформе применения злоумышленница публиковала иллюстративные материалы, в которых героизировала действия московского политического руководства и оправдывала военные преступления рашистов.

"Краткие видео злоумышленница сопровождала личными комментариями, в которых поддерживала оккупацию врагом украинских территорий. Всего страница пропагандистки охватила более 10,5 тыс. подписчиков", – уточнили в СБУ.

По факту оправдания, признания правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников открыто уголовное производство, поклоннице "русского мира" сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины сообщили о подозрении перешедшему на службу к оккупантам охраннику Запорожской АЭС. За измену он получил от захватчиков "повышение" – должность в оккупационной "администрации" Энергодара Запорожской области.

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